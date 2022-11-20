На территории Запорожской АЭС прозвучало более 10 взрывов, - МАГАТЭ

"Минувшей ночью и сегодня взрывы всколыхнули территорию Запорожской АЭС. Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС сообщают о более десяти взрывах из-за очевидного обстрела и повреждении некоторых зданий, систем и оборудования, но пока ни одно из них не является критическим для ядерной безопасности", - говорится в сообщении.

При этом данных о пострадавших не поступало.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси уже отреагировал на инцидент, призвав обе стороны конфликта как можно быстрее договориться и ввести зону ядерной безопасности и безопасности вокруг ЗАЭС.

"Новости от нашей команды чрезвычайно тревожны. На площадке этой большой атомной электростанции произошли взрывы, что абсолютно недопустимо. Кто бы ни стоял за этим, это должно быть немедленно прекращено", - заявил Гросси.

Напомним, перед этим в МАГАТЭ сообщали, что украинские сотрудники Запорожской АЭС работают под постоянным давлением, что может повлиять на ядерную безопасность станции.

Добавим, сейчас на территории ЗАЭС находится группа новая группа из четырех экспертов Международного агентства по атомной энергии, которая прибыла туда 3 ноября.

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