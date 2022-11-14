Український персонал Запорізької АЕС перебуває під постійним тиском, - МАГАТЕ

Українські співробітники Запорізької АЕС працюють під незмінним тиском. Це може вплинути на ядерну безпеку станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міжнародного агентства з атомної енергії.

За даними МАГАТЕ, на станції збільшилася кількість російського технічного персоналу, але українські співробітники "продовжують виконувати повсякденні операції на ЗАЕС в умовах високого стресу".

"Український персонал виконує свої життєво важливі завдання під постійним тиском. Це може негативно вплинути на ядерну безпеку та захист і збільшити ризик ядерної аварії, і це має бути припинено. Погіршує ситуацію те, що зараз вони також стикаються з суперечливими інструкціями про те, як керувати станцією", - заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі.

При цьому в агентстві зазначають, що окупанти проводять на станції операції, які не були санкціоновані компетентним українським органом. Через це Гроссі стурбований ситуацією з ухваленням рішень на ЗАЕС.