ua ru
Ср, 26 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Территории не теряем. Маляр рассказала о ситуации на Херсонском направлении

Новина українською →
Среда 26 октября 2022 11:07
Территории не теряем. Маляр рассказала о ситуации на Херсонском направлении Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные сегодня находятся в активной обороне на Херсонском направлении. Не отдают территории врагу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова замминистра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.

"Там идут бои, сам Генштаб это позиционирует как оборонительные действия, но вы сами по новостям видите, что в последнюю неделю несколько интенсивность событий снижается на фронте и мы фактически находимся в активной обороне. Что-то выискивать не надо, мы не теряем территории", - отметили заместитель министра.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, погодные условия замедлили наступление ВС в Херсонской области.

В общей сложности наши воины деоккупировали более 90 населенных пунктов региона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область
NEWS
Позиционная оборона. Маляр рассказала о ситуации на фронте
Позиционная оборона. Маляр рассказала о ситуации на фронте
DAILY
Беларуский плацдарм. Есть ли угроза повторного наступления на север Украины и Киев
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Беларуский плацдарм. Есть ли угроза повторного наступления на север Украины и Киев