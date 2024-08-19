На території військової частини у Києві виявили незаконну реєстрацію храму, - Міноборони

Міністерство оборони виявило незаконну реєстрацію храму на території військової частини в Києві. Його власник пов'язаний з православною церквою Московського патріархату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Міністерством оборони України під час проведення внутрішнього аудиту на території військової частини в місті Києві було виявлено факт незаконної реєстрації права приватної власності на храм", - йдеться в повідомленні.

Власником незаконно зареєстрованого об'єкта виступила релігійна організація, пов'язана з православною церквою Московського патріархату.

У відомстві зазначили, що ці незаконні дії могли призвести до витоку інформації щодо переміщення військових підрозділів та техніки та створювали можливість доступу до території військової частини сторонніх цивільних осіб.

Наразі храм передано Службі військового капеланства ЗСУ, де він буде використовуватися для задоволення духовних та релігійних потреб військовослужбовців і членів їхніх сімей.