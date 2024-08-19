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На территории воинской части в Киеве обнаружили незаконную регистрацию храма, - Минобороны

Киев, Понедельник 19 августа 2024 21:01
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На территории воинской части в Киеве обнаружили незаконную регистрацию храма, - Минобороны Фото: Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство обороны обнаружило незаконную регистрацию храма на территории воинской части в Киеве. Его владелец связан с православной церковью Московского патриархата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Министерством обороны Украины во время проведения внутреннего аудита на территории воинской части в городе Киеве был выявлен факт незаконной регистрации права частной собственности на храм", - говорится в сообщении.

Владельцем незаконно зарегистрированного объекта выступила религиозная организация, связанная с православной церковью Московского патриархата.

В ведомстве отметили, что эти незаконные действия могли привести к утечке информации о перемещении военных подразделений и техники и создавали возможность доступа к территории воинской части посторонних гражданских лиц.

В настоящее время храм передан Службе военного капелланства ВСУ, где он будет использоваться для удовлетворения духовных и религиозных потребностей военнослужащих и членов их семей.

Запрет РПЦ и связанных с ним религиозных организаций

Напомним, в октябре 2023 года парламент поддержал в первом чтении законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, имеющих связи с Россией.

Уже в марте 2024 года Комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать документ и на втором чтении.

Между тем, в политических кулуарах обсуждают "особый статус" для тех частей УПЦ МП, которые решат разорвать связи с Москвой.

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Киев Министерство обороны Украины УПЦ МП
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