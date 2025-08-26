На території України встановлено понад мільйон мін, - ООН

На території України розкидано понад мільйон мін, для їх деактивації знадобиться більше десятиліття.

Про це заявив керівник Програми протимінної діяльності ПРООН в Україні Пол Хеслоп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"По всій Україні вже розкидано понад мільйон мін, російські війська продовжують встановлювати пастки в деяких регіонах під час відступу. Мова і про протитанкові, і про протипіхотні міни", - зазначив Хеслоп.

Він також підкреслив, що у ряді областей також розкидано дуже багато нерозірваних снарядів, ракет, гранат після боїв, особливо в буферній зоні.

"Під час очищення територій ми спостерігаємо рівень складності, масштабу, якого ми раніше просто не бачили", - додав керівник Програми протимінної діяльності ПРООН в Україні.