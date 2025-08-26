На территории Украины установлено более миллиона мин, - ООН

На территории Украины разбросано более миллиона мин, для их деактивации понадобится более десятилетия.

Об этом заявил руководитель Программы противоминной деятельности ПРООН в Украине Пол Хеслоп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"По всей Украине уже разбросано более миллиона мин, российские войска продолжают устанавливать ловушки в некоторых регионах во время отступления. Речь и о противотанковых, и о противопехотных минах", - отметил Хеслоп.

Он также подчеркнул, что в ряде областей также разбросано очень много неразорвавшихся снарядов, ракет, гранат после боев, особенно в буферной зоне.

"При очистке территорий мы наблюдаем уровень сложности, масштаба, которого мы раньше просто не видели", - добавил руководитель Программы противоминной деятельности ПРООН в Украине.