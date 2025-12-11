Території та ЗАЕС. Axios дізналось деталі відповіді України на мирний план Трампа

Нова версія мирного плану

Нагадаємо, кілька днів тому президент України Володимир Зеленський зустрівся в Лондоні з лідерами Британії, Німеччини та Франції.

Після переговорів він розповів, що радники з нацбезпеки чотирьох країн працюють над останньою версією мирного плану США, яку привіз секретар РНБО України Рустем Умєров.

Планувалось, що Україна і Європа розроблять оновлену версію документа зі своїм баченням того, як можна завершити війну.

Раніше глава української держави наголошував, що оновлений мирний план хочуть передати США вже найближчим часом. Його зміст залишається в секреті.