Территории и ЗАЭС. Axios узнало детали ответа Украины на мирный план Трампа

Новая версия мирного плана

Напомним, несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский встретился в Лондоне с лидерами Британии, Германии и Франции.

После переговоров он рассказал, что советники по нацбезопасности четырех стран работают над последней версией мирного плана США, которую привез секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

Планировалось, что Украина и Европа разработают обновленную версию документа со своим видением того, как можно завершить войну.

Ранее глава украинского государства отмечал, что обновленный мирный план хотят передать США уже в ближайшее время. Его содержание остается в секрете.