Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Территории и ЗАЭС. Axios узнало детали ответа Украины на мирный план Трампа

Фото: СМИ узнали детали ответа Украины на мирный план Трампа (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Украина вчера, 10 декабря, передала администрации президента США Дональда Трампа свой пошаговый ответ на последний проект американского мирного плана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По данным источников издания, обновленный вариант договора американской стороне, а именно Джареду Кушнеру, направил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Украинский чиновник заявил, что ответ содержит комментарии и предложенные поправки, "чтобы сделать все это осуществимым".

Украинцы прислали свой ответ США после нескольких дней консультаций со своими европейскими союзниками, главным образом со странами E3 (Великобритания, Франция и Германия).

Отмечается, что украинский ответ содержит новые идеи по решению таких спорных вопросов, как будущее территорий и Запорожской АЭС.

Украинский чиновник в комментарии изданию также заявил, что чиновники США и Украины проведут виртуальную встречу в четверг, чтобы продолжить обсуждение конкретных частей мирного плана США.

 

Новая версия мирного плана

Напомним, несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский встретился в Лондоне с лидерами Британии, Германии и Франции.

После переговоров он рассказал, что советники по нацбезопасности четырех стран работают над последней версией мирного плана США, которую привез секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

Планировалось, что Украина и Европа разработают обновленную версию документа со своим видением того, как можно завершить войну.

Ранее глава украинского государства отмечал, что обновленный мирный план хотят передать США уже в ближайшее время. Его содержание остается в секрете.

Владимир ЗеленскийДональд ТрампРустем Умеровмирный план США