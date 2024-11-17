На території резиденції прем'єра Ізраїлю впали дві бомби

На території резиденції прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху впали дві бомби. Йдеться про запальні бомби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Бомби знайшли у суботу, 16 листопада, на території будинку Нетаньяху в місті Кесарія на півночі Ізраїлю. Бомби впали в сад. Ні Нетаньяху, ні його сім'я не було в резиденції у момент атаки. Також не повідомляється про жодні пошкодження.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про перетин "усіх червоних ліній".
"Неможливо, щоб прем’єр-міністр Ізраїлю, якому погрожує Іран та його ставленики, які намагаються вбити його, піддавався таким же погрозам вдома", - зазначив міністр.
Президент Ізраїлю Іцхак Герцог засудив інцидент і повідомив про початок розслідування.
Нагадаємо, у жовтні дрон угрупування "Хезболла" атакував резиденцію Нетаньяху у Кесарії. Представники прем'єра Ізраїлю заявили, що у момент удару Нетаньяху та його дружини у резиденції в Кесарії не було.
Нагадаємо, 1 жовтня Іран завдав масованого ракетного удару по Ізраїлю. Тегеран випустив понад 180 балістичних ракет.
Іран заявив, що атака була відповіддю на загибель ватажків ХАМАС та "Хезболли".
Ізраїль на світанку 26 жовтня завдав удару у відповідь. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по низці регіонів в Ірані.
Як зазначив речник ЦАХАЛу, були атаковані 20 точок в Ірані та застосовані десятки військових літаків. Ізраїль повідомляє, що, зокрема, вдарив по об'єктах виробництва балістичних ракет та батареях ППО.
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