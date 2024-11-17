На территории резиденции премьера Израиля упали две бомбы

Конфликт на Ближнем Востоке

Напомним, 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Тегеран выпустил более 180 баллистических ракет.

Иран заявил, что атака была ответом на гибель главарей ХАМАС и "Хезболла".

Израиль на рассвете 26 октября нанес ответный удар. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по ряду регионов в Иране.

Как отметил представитель ЦАХАЛа, были атакованы 20 точек в Иране и применены десятки военных самолетов. Израиль сообщает, что, в частности, ударил по объектам производства баллистических ракет и батареям ПВО.

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