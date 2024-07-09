На території "Охматдиту" були дві підстанції. Вони повністю зруйновані

"У нас багато руйнацій. Якщо говорити про "Охматдит" - на території цієї лікарні було дві підстанції, вони повністю зруйновані. Від них живилася вся інфраструктура лікарні, тому вчора ми оперативно надавали допомогу", - розповыв він.

За його словами, були встановлені мобільні трансформаторні підстанції, для того, щоб заживити по тимчасовій схемі ті приміщення лікарні, які потребують цього, вони працювали вчора на генераторах там, певні приміщення заживлювали.

"Ми зробили так, щоб це була постійна схема, принаймні без генераторів. Далі будемо дивитись, потрібно буде відновлювати і підстанції і багато обладнання, оскільки це була інфраструктура лікарні, то будемо з місцевою владою визначатися", - констатував Сахарук.