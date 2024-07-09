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На территории "Охматдета" были две подстанции. Они полностью разрушены

Фото: на территории "Охматдета" полностью разрушены две подстанции ДТЭК (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Во время российской атаки по детской больнице "Охматдет" 8 июля были разрушены две подстанции. Они питали светом всю территорию медучреждения.

Об этом рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, пишет РБК-Украина со ссылкой на hromadske.radio.

"У нас много разрушений. Если говорить об "Охматдете" - на территории этой больницы было две подстанции, они полностью разрушены. От них питалась вся инфраструктура больницы, поэтому вчера мы оперативно оказывали помощь", - рассказал он.

По его словам, были установлены мобильные трансформаторные подстанции, для того чтобы заживить по временной схеме те помещения больницы, которые нуждаются в этом, они работали вчера на генераторах там, определенные помещения заживляли.

"Мы сделали так, чтобы это была постоянная схема, по крайней мере без генераторов. Дальше будем смотреть, нужно будет восстанавливать и подстанции и много оборудования, поскольку это была инфраструктура больницы, будем с местными властями определяться", - констатировал Сахарук.

Обстрел Киева

8 июля российские войска ударили ракетами по Киеву, атаковав, в частности, "Охматдет".

Судя по всему РФ и в этом случае не отказалась от своей тактики бить по энергообъектам, даже если они находятся на территории медучреждения.

Отметим, что 9 июля "Укрэнерго" снизило объем ограничений потребления электроэнергии для украинцев.

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