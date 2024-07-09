Завдяки постачанню з ЄС: українцям зменшать обмеження у відключенні світла
Сьогодні, 9 липня, "Укренерго" зменшило обсяг обмежень споживання електроенергії для українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".
Як зазначили у компанії, у період з 16:00 до 19:00 буде діяти всього три черги відключень.
А ось у вечірні години і до кінця доби обсяг обмежень буде зменшений. Це можливо завдяки аварійному постачанню електроенергії з Європейського Союзу.
Нагадаємо, сьогодні спочатку до 14:00, а потім і до 16:00 в Україні застосовувались всього дві черги відключень.
Як відключають світло в Україні
Споживачі кожної області поділені на шість черг, які включають побутових споживачів та бізнес. Диспетчерський центр "Укренерго" визначає кількість черг для компенсації дефіциту енергії, а обленерго вирішує тривалість і чергу відключень. Умовно, одна черга - 4 години відключень за добу, дві черги - 8 годин, три черги - 12 годин, чотири черги - більше 12 годин відключень.
Також в "Укренерго" повідомляли, що з 9 по 24 липня проведуть вимірювання споживання світла. Однак пізніше через значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку їх скасували.
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