На території Білоцерківської ТЕЦ спалахнула пожежа

Нагадаємо, вночі 16 лютого російські загарбники атакували дронами Миколаїв. Влучання були у кількох локаціях, зокрема у центральному районі місті.

Ворожі безпілотники вдарили по Миколаївській ТЕЦ і залишили велику частину міста без централізованого теплопостачання. Як повідомляв президент Володимир Зеленський, у Миколаєві без тепла були 100 тисяч споживачів.

Детальніше про удар по Миколаєву та місцевій ТЕЦ - у матеріалі РБК-Україна.

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