На территории Белоцерковской ТЭЦ вспыхнул пожар

В Белой Церкви произошел пожар на территории ТЭЦ. На месте работают спасатели и экстренные службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белоцерковской городской территориальной общины.
Во вторник, 21 мая, на территории Белоцерковской ТЭЦ произошел пожар.
По данным пресс-службы городской территориальной общины, сообщение о возгорании поступило в 12:46.
Огонь вспыхнул на одном из объектов ТЭЦ. Сейчас на месте работают спасатели и все необходимые службы.
Как сообщают, сейчас продолжается ликвидация последствий.
Официальная информация о причинах пожара и возможных пострадавших уточняется. В громаде призывают следить за обновлениями.
Напомним, ночью 16 февраля российские захватчики атаковали дронами Николаев. Попадания были в нескольких локациях, в частности в центральном районе города.
Вражеские беспилотники ударили по Николаевской ТЭЦ и оставили большую часть города без централизованного теплоснабжения. Как сообщал президент Владимир Зеленский, в Николаеве без тепла были 100 тысяч потребителей.
Подробнее об ударе по Николаеву и местной ТЭЦ - в материале РБК-Украина.
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