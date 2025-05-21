На территории Белоцерковской ТЭЦ вспыхнул пожар

Во вторник, 21 мая, на территории Белоцерковской ТЭЦ произошел пожар.

По данным пресс-службы городской территориальной общины, сообщение о возгорании поступило в 12:46.

Огонь вспыхнул на одном из объектов ТЭЦ. Сейчас на месте работают спасатели и все необходимые службы.

Как сообщают, сейчас продолжается ликвидация последствий.

Официальная информация о причинах пожара и возможных пострадавших уточняется. В громаде призывают следить за обновлениями.