На территории Белоцерковской ТЭЦ вспыхнул пожар

Фото: Пожар на ТЭЦ в Белой Церкви (officalpageBilaTserkva)

В Белой Церкви произошел пожар на территории ТЭЦ. На месте работают спасатели и экстренные службы.

Во вторник, 21 мая, на территории Белоцерковской ТЭЦ произошел пожар. По данным пресс-службы городской территориальной общины, сообщение о возгорании поступило в 12:46. Огонь вспыхнул на одном из объектов ТЭЦ. Сейчас на месте работают спасатели и все необходимые службы. Как сообщают, сейчас продолжается ликвидация последствий. Официальная информация о причинах пожара и возможных пострадавших уточняется. В громаде призывают следить за обновлениями.