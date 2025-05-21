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На территории Белоцерковской ТЭЦ вспыхнул пожар

Среда 21 мая 2025 13:57
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На территории Белоцерковской ТЭЦ вспыхнул пожар Фото: Пожар на ТЭЦ в Белой Церкви (officalpageBilaTserkva)
Автор: Владислава Ткаченко

В Белой Церкви произошел пожар на территории ТЭЦ. На месте работают спасатели и экстренные службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белоцерковской городской территориальной общины.

Во вторник, 21 мая, на территории Белоцерковской ТЭЦ произошел пожар.

По данным пресс-службы городской территориальной общины, сообщение о возгорании поступило в 12:46.

Огонь вспыхнул на одном из объектов ТЭЦ. Сейчас на месте работают спасатели и все необходимые службы.

Как сообщают, сейчас продолжается ликвидация последствий.

Официальная информация о причинах пожара и возможных пострадавших уточняется. В громаде призывают следить за обновлениями.

Напомним, ночью 16 февраля российские захватчики атаковали дронами Николаев. Попадания были в нескольких локациях, в частности в центральном районе города.

Вражеские беспилотники ударили по Николаевской ТЭЦ и оставили большую часть города без централизованного теплоснабжения. Как сообщал президент Владимир Зеленский, в Николаеве без тепла были 100 тысяч потребителей.

Подробнее об ударе по Николаеву и местной ТЭЦ - в материале РБК-Украина.

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Белая Церковь ТЭЦ
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