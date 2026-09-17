Територія підвищеного ризику. Що значить новий статус Києва та які зміни для бізнесу

Що таке територія підвищеного ризику

Території підвищеного ризику - це території, на які поширюється дія державної програми страхування воєнних ризиків.

Ці території визначені у постанові Кабміну № 1541. До переліку належать території (крім тимчасово окупованих):

Дніпропетровської,

Донецької,

Запорізької,

Миколаївської,

Одеської,

Полтавської,

Сумської,

Харківської,

Херсонської,

Чернігівської областей.

Тепер до цього списку за рішенням Кабміну додаються Київ та Київська область.

Потрапляння до цього переліку не тягне за собою запровадження якихось нових обмежень чи зміну правил повсякденного життя людей, пояснив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко. Це рішення насамперед стосується бізнесу.

Що значить новий статус для бізнесу

Бізнес, який знаходиться на територіях підвищеного ризику, отримує додатковий інструмент захисту своїх активів. Зокрема:

можливість страхувати майно від воєнних ризиків;

державну компенсацію частини вартості страхування.

Крім того, Кабмін збільшив максимальну компенсацію для одного підприємства з 3 до 5 млн гривень на рік та розширив перелік майна, яке можна страхувати. Зокрема, до переліку додали пальне, транспорт для його перевезення та зберігання.

Як пояснив в коментарі РБК-Україна фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, ключове в цьому рішенні Кабміну - доступ бізнесу до компенсацій у разі пошкодження чи знищення майна через війну.

Водночас, за його словами, перебування на території "підвищеного ризику" не має вплинути на кредитування чи тому подібне, оскільки банки користуються іншими власними параметрами.

У чому проблема зі страхуванням

Головне питання на сьогодні - джерело компенсації страхових премій, наголошував напередодні в коментарі РБК-Україна віцепрезидент Торгово-промислової палати Ростислав Коробка.

"Основою страхування воєнних ризиків є перестрахування. Це перестрахувальні компанії, переважно закордонні, які реально можуть брати на себе воєнний ризик. Таких ризиків зараз практично ніхто не бере, тому що Київ і Київська область є центром проведення терористичних атак на бізнес", - пояснював він.

Тому, на його думку, рішення уряду щодо Києва та Київської області - не гарантує і не компенсує витрати, яких може зазнати бізнес.

Крім того, як зауважив в коментарі РБК-Україна фінансовий аналітик Шевчишин, наразі незрозуміло, чи є в наявному держбюджеті гроші на компенсації бізнесу.

"Чи є на це гроші в бюджеті? Бо інші напрямки урізаються з шаленою швидкістю", - резюмував він.