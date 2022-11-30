Територія навколо Сєвєродонецька щільно замінована, а у центрі міста купа снарядів, - мер

"У житлових кварталах систематичного розмінування не проводили - біля будинків місяцями лежать нерозірвані снаряди", - заявив Стрюк.

За його словами, у колаборантів в місті напружений стан через наближення лінії фронту, саме тому територія навколо міста замінована.

"Напередодні зими до Сєвєродонецька нагнали робітників, аби під'єднати окремі будинки до комунікацій", - пояснив Стрюк.

Також очільник міста заявив, що найближчим часом можна очікувати на добрі новини від Збройних сил України.