Територія навколо Сєвєродонецька щільно замінована, а у центрі міста купа снарядів, - мер

Російські загарбники щільно замінували територію навколо окупованого Сєвєродонецька (Луганська область).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександра Стрюка.
"У житлових кварталах систематичного розмінування не проводили - біля будинків місяцями лежать нерозірвані снаряди", - заявив Стрюк.
За його словами, у колаборантів в місті напружений стан через наближення лінії фронту, саме тому територія навколо міста замінована.
"Напередодні зими до Сєвєродонецька нагнали робітників, аби під'єднати окремі будинки до комунікацій", - пояснив Стрюк.
Також очільник міста заявив, що найближчим часом можна очікувати на добрі новини від Збройних сил України.
Нагадаємо, що російські окупанти вивозять викрадене майно та автомобілі із Сєвєродонецька (Луганська область).
У селах, які розташовані поряд з окупованим Сєвєродонецьком (Луганська область) тривають обшуки серед населення. Частина людей, у яких відбувались незаконні обшуки, почала зникати.
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