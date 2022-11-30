Территория вокруг Северодонецка плотно заминирована, а в центре города куча снарядов, - мэр

Российские захватчики плотно заминировали территорию вокруг оккупированного Северодонецка (Луганская область).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Северодонецкой городской военной администрации Александра Стрюка.
"В жилых кварталах систематического разминирования не проводили - у домов месяцами лежат неразорванные снаряды", – заявил Стрюк.
По его словам, у коллаборантов в городе напряженное состояние из-за приближающейся линии фронта, именно поэтому территория вокруг города заминирована.
"Накануне зимы в Северодонецк нагнали рабочих, чтобы подключить отдельные дома к коммуникациям", - объяснил Стрюк.
Также глава города заявил, что в ближайшее время можно ожидать хороших новостей от Вооруженных сил Украины.
Напомним, что российские оккупанты вывозят украденное имущество и автомобили из Северодонецка (Луганская область).
В селах, расположенных рядом с оккупированным Северодонецком (Луганская область) продолжаются обыски среди населения. Часть людей, в которых происходили незаконные обыски, начала исчезать.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.