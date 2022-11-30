RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Территория вокруг Северодонецка плотно заминирована, а в центре города куча снарядов, - мэр

Фото: Территория вокруг Северодонецка плотно заминирована, а в центре города куча снарядов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские захватчики плотно заминировали территорию вокруг оккупированного Северодонецка (Луганская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Северодонецкой городской военной администрации Александра Стрюка.

"В жилых кварталах систематического разминирования не проводили - у домов месяцами лежат неразорванные снаряды", – заявил Стрюк.

По его словам, у коллаборантов в городе напряженное состояние из-за приближающейся линии фронта, именно поэтому территория вокруг города заминирована.

"Накануне зимы в Северодонецк нагнали рабочих, чтобы подключить отдельные дома к коммуникациям", - объяснил Стрюк.

Также глава города заявил, что в ближайшее время можно ожидать хороших новостей от Вооруженных сил Украины.

Напомним, что российские оккупанты вывозят украденное имущество и автомобили из Северодонецка (Луганская область).

В селах, расположенных рядом с оккупированным Северодонецком (Луганская область) продолжаются обыски среди населения. Часть людей, в которых происходили незаконные обыски, начала исчезать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскСеверодонецкВойна в Украине