Территория вокруг Северодонецка плотно заминирована, а в центре города куча снарядов, - мэр

"В жилых кварталах систематического разминирования не проводили - у домов месяцами лежат неразорванные снаряды", – заявил Стрюк.

По его словам, у коллаборантов в городе напряженное состояние из-за приближающейся линии фронта, именно поэтому территория вокруг города заминирована.

"Накануне зимы в Северодонецк нагнали рабочих, чтобы подключить отдельные дома к коммуникациям", - объяснил Стрюк.

Также глава города заявил, что в ближайшее время можно ожидать хороших новостей от Вооруженных сил Украины.