Під Сєвєродонецьком окупанти обшукують цивільних. Частина людей після цього зникає

У селах, які розташовані поряд з окупованим Сєвєродонецьком (Луганська область) тривають обшуки серед населення. Частина людей, у яких відбувались незаконні обшуки, почала зникати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександра Стрюка.