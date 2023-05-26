Територіальні компроміси у війні з РФ будуть означати поразку демократії, - Подоляк

"Будь-який "компромісний сценарій", який передбачає звільнення НЕ всіх територій України та про який періодично говорять "анонімні джерела" в європейських та американських елітах, - рівнозначний визнанню поразки демократії, виграшу Росії, консервації режиму Путіна", - заявив Подоляк.

За його словами, як наслідок, після таких компромісів, відбудеться різке зростання конфліктів у глобальній політиці.

"Все це - блакитна мрія Росії. Питання риторичне: навіщо окремі публічні суб'єкти продовжують грати в "російський медійний сценарій" і затягувати конфлікт?", - наголосив він.

Хибні сценарії закінчення війни в Україні

З початку повномаштабного вторгнення Росії на територію України від деяких чиновників надходили пропозиції щодо пришвидшення закінчення війни в разі територіальних поступок з боку України. Піддаючись на погрози Путіна деякі чиновники були згодні на те, щоб віддати частину Українських земель до складу РФ.

Однак українські чиновники та президент Володимир Зеленський неодноразово наголошували, що територіальні поступки з боку України жодним чином не вгамують бажання Путіна, а навпаки дадуть йому зрозуміти, що його стратегія вірна й він зможе й надалі діяти таким самим чином.

Серед чиновників, що погоджувались на умови РФ був і колишній президент США Дональд Трамп, який заявив, що домовився б з Росією та дозволив відібрати частину української території, щоб уникнути війни.

Сьогодні ж стало відомо, що під час свого туру Європою спецпредставник Китаю Лі Хуей запропонував залишити під контролем Росії тимчасово окуповані території України.

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