Территориальные компромиссы в войне с РФ будут означать поражение демократии, - Подоляк

"Любой "компромиссный сценарий", который предусматривает освобождение НЕ всех территорий Украины и о котором периодически говорят "анонимные источники" в европейских и американских элитах, - равнозначен признанию поражения демократии, выигрыша России, консервации режима Путина", - заявил Подоляк.

По его словам, как следствие, после таких компромиссов, произойдет резкий рост конфликтов в глобальной политике.

"Все это - голубая мечта России. Вопрос риторический: зачем отдельные публичные субъекты продолжают играть в "российский медийный сценарий" и затягивать конфликт?", - подчеркнул он.

Ложные сценарии окончания войны в Украине

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины от некоторых чиновников поступали предложения по ускорению окончания войны в случае территориальных уступок со стороны Украины. Поддаваясь на угрозы Путина некоторые чиновники были согласны на то, чтобы отдать часть украинских земель в состав РФ.

Однако украинские чиновники и президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивали, что территориальные уступки со стороны Украины никоим образом не утолят желание Путина, а наоборот дадут ему понять, что его стратегия верна и он сможет и в дальнейшем действовать таким же образом.

Среди чиновников, которые соглашались на условия РФ, был и бывший президент США Дональд Трамп, который заявил, что договорился бы с Россией и позволил отобрать часть украинской территории во избежание войны.

Сегодня же стало известно, что во время своего тура по Европе спецпредставитель Китая Ли Хуэй предложил оставить под контролем России временно оккупированные территории Украины.

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