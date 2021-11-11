Терехова зарегистрировали мэром Харькова
Харьковская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Игоря Терехова городским головой Харькова. За такое решение члены городской ТИК проголосовали единогласно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание городской ТИК.
Как сообщила глава городского теризбиркома Елена Матвиенко, Терехов лично предоставил комиссии необходимый пакет документов для его регистрации мэром города.
"Рассмотрев указанное заявление, а также приложенные к нему документы Харьковская городская территориальная избирательная комиссия установила их соответствие требованиям Избирательного кодекса", - заявила она.
В дальнейшем Терехов должен принести мэру присягу на заседании Харьковского городского совета.
Напомним, Терехов победил на внеочередных выборах мэра Харькова. Его поддержали более 50% избирателей, что обеспечило ему победу в один тур.
Результаты выборов Харькова пытались оспорить наблюдатели и один из кандидатов, но суд обоим отказал.