Терехова зареєстрували мером Харкова
Харківська міська територіальна виборча комісія зареєструвала Ігоря Терехова міським головою Харкова. За таке рішення члени міської ТВК проголосували одноголосно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання міської ТВК.
Як повідомила голова міського тервиборчкому Олена Матвієнко, Терехов особисто надав комісії необхідний пакет документів для його реєстрації мером міста.
"Розглянувши зазначену заяву, а також додані до неї документи Харківська міська територіальна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Виборчого кодексу", - заявила вона.
Надалі Терехов повинен скласти присягу мера на засідання Харківської міської ради.
Нагадаємо, Терехов переміг на позачергових виборах мера Харкова. Його підтримали понад 50% виборців, що забезпечило йому перемогу в один тур.
Результати виборів Харкова намагалися оскаржити спостерігачі та один з кандидатів, але суд обом відмовив.