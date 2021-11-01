ru ua
Пн, 01 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Появились результаты выборов мэра Харьков: будет ли второй тур

Новина українською →
Харьков, Понедельник 01 ноября 2021 21:13
Появились результаты выборов мэра Харьков: будет ли второй тур Коллаж РБК-Украина: Игорь Терехов и Михаил Добкин, кандидаты в мэры Харькова
Автор: Дмитрий Левицкий

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов мэра Харькова. На пост мэра претендовали 10 кандидатов, в том числе Игорь Терехов и Михаил Добкин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг ТИК.

Терехов набрал 50,66% голосов. За него проголосовали 146 240 жителей Харькова. Таким образом, выборы мэра Харькова состоялись в один тур.

Сколько голосов получили другие кандидаты:

  • Виктор Величков - 1 033,
  • Михаил Добкин - 82 008,
  • Дмитрий Маринин - 2 545,
  • Алина Мустафаева - 9 151,
  • Константин Немичев - 20 295,
  • Владимир Плетнев - 8 106,
  • Сергей Ряполов - 1 267,
  • Александр Скорик - 15 462,
  • Денис Ярославский 5 660.

Напомним, экзит-полы прогнозировали, что выборы мэра Харькова пройдут в один тур.

Также РБК-Украина писало, что явка избирателей в Харькове составила 28,6%, тогда как в 2015 году на местных выборах явка составила 45,5% избирателей.

Больше о выборах - в материале "Под знаком Кернеса. Как Харьков выбирал себе нового мэра и чего ждать дальше".

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Выборы в Харькове Выборы мэра
Кандидаты в мэры Харькова
Кандидаты в мэры Харькова
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Будет ли второй тур
Будет ли второй тур