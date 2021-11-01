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Терехова признали победителем выборов мэра Харькова

Автор: Дмитрий Левицкий

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия проголосовала за признание Игоря Терехова победителем выборов мэра Харькова. Его поддержали 50,66% избирателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг городской ТИК.

Решение приняли единогласно.

"На основании протокола о результатах голосования (ТИК - ред.) постановляет признать избранным харьковским городским головой Игоря Терехова, который набрал 146 240 голосов", - заявила глава избиркома.

Теперь проект постановления подпишут наблюдатели и члены ТИК, затем он будет официально опубликован.

Напомним, явка избирателей в Харькове составила 28,6%, что очень мало по сравнению с 2015 годом, когда на местных выборах явка составляла 45,5%.

Больше о выборах в Харькове - в материале "Под знаком Кернеса. Как Харьков выбирал себе нового мэра и чего ждать дальше".

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