Терехова признали победителем выборов мэра Харькова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг городской ТИК .

Теперь проект постановления подпишут наблюдатели и члены ТИК, затем он будет официально опубликован.

"На основании протокола о результатах голосования (ТИК - ред.) постановляет признать избранным харьковским городским головой Игоря Терехова, который набрал 146 240 голосов", - заявила глава избиркома.

Напомним, явка избирателей в Харькове составила 28,6%, что очень мало по сравнению с 2015 годом, когда на местных выборах явка составляла 45,5%.

Больше о выборах в Харькове - в материале "Под знаком Кернеса. Как Харьков выбирал себе нового мэра и чего ждать дальше".