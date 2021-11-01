Терехова визнали переможцем виборів мера Харкова

Харківська міська територіальна виборча комісія проголосувала за визнання Ігоря Терехова переможцем виборів мера Харкова. Його підтримали 50,66% виборців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міської ТВК.
Рішення ухвалили одноголосно.
"На підставі протоколу про результати голосування (ТВК - ред.) постановляє визнати обраним харківським міським головою Ігоря Терехова, який набрав 146 240 голосів", - заявила голова виборчкому.
Тепер проект постанови підпишуть спостерігачі та члени ТВК, потім його буде офіційно опубліковано.
Нагадаємо, явка виборців у Харкові склала 28,6%, що дуже мало у порівнянні з 2015 роком, коли на місцевих виборах явка становила 45,5%.
Більше про вибори в Харкові - в матеріалі "Під знаком Кернеса. Як Харків обирав собі нового мера і чого чекати далі".