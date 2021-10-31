Выборы мэра Харькова: какой была явка

Явка на внеочередных выборах Харьковского городского головы по состоянию на 20: 00 составила 28,6%. Погрешность данных составляет 1,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГО ОПОРА .

Как отмечается в сообщении, в 2015 году на местных выборах по состоянию на это же время явка составила 45,5% избирателей.

Напомним, в Харькове 31 октября прошли выборы мэра города. По данным опроса Центра "Социальный мониторинг", за Игоря Терехова проголосовали 51,9% избирателей за Михаила Добкина - 27,6%. Данные New Image Marketing Group свидетельствуют, что Терехов набирает 53,8% голосов избирателей, Добкин - 24,5%.

Официальные результаты голосования должны объявить до 12 ноября 2021 года. Если они совпадут с данными экзит-полов, то второй тур на выборах не будет нужно и Терехов, который набрал более 50% голосов, станет мэром Харькова.

Терехов исполняет обязанности городского головы после смерти Геннадия Кернеса. Он шел на выборы от политической партии "Блок Кернеса-Успешный Харьков!".

В список избирателей было включено 1 млн 17 тыс. 584 человек. Всего на пост мэра Харькова претендовали десять кандидатов. Подробнее о них - в материале РБК-Украина.