ru ua
Вс, 31 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Выборы мэра Харькова: какой была явка

Новина українською →
Украина, Воскресенье 31 октября 2021 21:07
Выборы мэра Харькова: какой была явка Фото: выборы мэра Харькова состоялись при низкой явке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Явка на внеочередных выборах Харьковского городского головы по состоянию на 20: 00 составила 28,6%. Погрешность данных составляет 1,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГО ОПОРА.

Как отмечается в сообщении, в 2015 году на местных выборах по состоянию на это же время явка составила 45,5% избирателей.

Напомним, в Харькове 31 октября прошли выборы мэра города. По данным опроса Центра "Социальный мониторинг", за Игоря Терехова проголосовали 51,9% избирателей за Михаила Добкина - 27,6%. Данные New Image Marketing Group свидетельствуют, что Терехов набирает 53,8% голосов избирателей, Добкин - 24,5%.

Официальные результаты голосования должны объявить до 12 ноября 2021 года. Если они совпадут с данными экзит-полов, то второй тур на выборах не будет нужно и Терехов, который набрал более 50% голосов, станет мэром Харькова.

Терехов исполняет обязанности городского головы после смерти Геннадия Кернеса. Он шел на выборы от политической партии "Блок Кернеса-Успешный Харьков!".

В список избирателей было включено 1 млн 17 тыс. 584 человек. Всего на пост мэра Харькова претендовали десять кандидатов. Подробнее о них - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Выборы Харьков
Кандидаты в мэры Харькова
Кандидаты в мэры Харькова
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Будет ли второй тур
Будет ли второй тур