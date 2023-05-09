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Терехов розповів, коли очікується нова хвиля повернення мешканців до Харкова

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Харьков, Вівторок 09 травня 2023 14:46
Терехов розповів, коли очікується нова хвиля повернення мешканців до Харкова Фото: мер Харкова Ігор Терехов (wikipedia org)
Автор: Наталія Гурковська

Нова хвиля повернень мешканців до Харкова, де зараз живе 1,1 млн людей, відбудеться після відкриття у місті шкіл та садків.

Таке припущення висловив мер Харкова Ігор Терехов під час прес-конференції, пише РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"Ми повинні розуміти, що люди будуть повертатися. Хвиля повернень буде тоді, коли у нас буде відкриті школи, дитячі садочки, коли людям буде, де працювати", - розповів він.

Але, за його словами, "не все залежить від нас, а від безпекової ситуації" у місті.

"Я хоч зараз відкрив би школи, але не можу, бо С-300 летить 35-40 секунд", - додав Терехов.

Як повідомлялось, у понеділок, 8 травня, російські війська завдали ударів по Харкову. Пізніше мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що за попередньою інформацією ДСНС, всі ракети "обійшли" Харків та припали на передмістя.

Вже сьогодні, 9 травня, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що по Харківському району ворог вдарив 8 ракетами С-300.

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