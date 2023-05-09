Терехов рассказал, когда ожидается новая волна возвращений жителей в Харьков

Новая волна возвращений жителей в Харьков, где живет 1,1 млн человек, состоится после открытия в городе школ и садов.

Такое предположение высказал мэр Харькова Игорь Терехов во время пресс-конференции, пишет РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media .

"Мы должны понимать, что люди будут возвращаться. Волна возвращений будет тогда, когда у нас будут открыты школы, детские сады, когда людям будет, где работать", - рассказал он.

Но, по его словам, "не все зависит от нас, а от ситуации по безопасности" в городе.

"Я хоть сейчас открыл бы школы, но не могу, потому что С-300 летит 35-40 секунд", - добавил Терехов.

Как сообщалось, в понедельник, 8 мая, российские войска нанесли удары по Харькову. Позже мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что по предварительной информации ГСЧС, все ракеты "обошли" Харьков и пришлись на пригород.

Уже сегодня, 9 мая, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что по Харьковскому району враг ударил 8 ракетами С-300.