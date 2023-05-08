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Росіяни обстрілюють Харків

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Харків, Понеділок 08 травня 2023 21:50
Росіяни обстрілюють Харків Фото: Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 8 травня, російські війська завдали ударів по Харкову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Оновлено 22:11

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що харків'яни чули 5 вибухів. За його словами, три з них навколо міста. Місця ще двох прильотів ДСНС уточнює.

Синєгубов також заявив, що окупанти обстріляли місто та область ракетами С-300. Зафіксовано щонайменше шість "прильотів". Є влучання у Харківському районі.

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів!", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов закликав не ігнорувати сигналів тривоги.

"Залишайтеся в укриттях!", - додав глава ОВА.

Місцеві Telgram-канали повідомляють про щонайменше чотири вибухи. Також повітряну тривогу було оголошено в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу Станіслава у Херсонській області кількість поранених зросла до 10 людей.

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