Терехов розповів, що час виявлення обстрілу в Харкові скорочено до 15 секунд

Зауважимо, що від початку повномасштабної війни Харківська область та Харків щоденно підпадають під удари з боку російських терористів.

У зв'язку з цим раніше сьогодні було ухвалене рішення, що нова система оповіщення про повітряну тривогу у Харкові та Харківській області працюватиме окремо.

Детальніше про зміни, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

РБК-Україна також повідомляло, що ресторани McDonald's не відкриються у Харкові навіть в укритті.

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