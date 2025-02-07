Терехов рассказал, что время обнаружения обстрела в Харькове сокращено до 15 секунд

Заметим, что с начала полномасштабной войны Харьковская область и Харьков ежедневно подвергаются ударам со стороны российских террористов.

В связи с этим ранее сегодня было принято решение, что новая система оповещения о воздушной тревоге в Харькове и Харьковской области будет работать отдельно.

Подробнее об изменениях, можно узнать в материале РБК-Украина.

РБК-Украина также сообщало, что рестораны McDonald's не откроются в Харькове даже в укрытии.

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