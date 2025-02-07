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Терехов розповів, що час виявлення обстрілу в Харкові скорочено до 15 секунд

Харків, П'ятниця 07 лютого 2025 19:37
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Терехов розповів, що час виявлення обстрілу в Харкові скорочено до 15 секунд Фото: харківський міський голова Ігор Терехов (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Харків завершив підготовку до впровадження сучасної системи оповіщення. У межах підготовки фахівці скоротили час виявлення місця обстрілу в 10 разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Ігоря Терехова в ефірі телемарафону.

За словами мера, сьогодні, 7 лютого, Харків повністю готовий до впровадження нової диференційованої системи оповіщення про загрози з боку російських військ.

Терехов пояснив, що в межах підготовки фахівці міста налаштували високоефективний моніторинг загроз, а також скоротили час виявлення місця обстрілу.

"Термін виявлення місця обстрілу був скорочений з трьох хвилин до 15-25 секунд. Це рятує життя людей. Крім того, ми забезпечили всі служби радіозв’язком, і ми маємо найсучасніші системи відеоспостереження", - зазначив міський голова.

Мер також зауважив, що всі служби міста забезпечені радіозв’язком і встановленні сучасні системи відеоспостереження, що дозволяють оперативно реагувати на надзвичайні ситуації.

Зауважимо, що від початку повномасштабної війни Харківська область та Харків щоденно підпадають під удари з боку російських терористів.

У зв'язку з цим раніше сьогодні було ухвалене рішення, що нова система оповіщення про повітряну тривогу у Харкові та Харківській області працюватиме окремо.

Детальніше про зміни, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

РБК-Україна також повідомляло, що ресторани McDonald's не відкриються у Харкові навіть в укритті.

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Ігор Терехов Харків Війна Росії проти України
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