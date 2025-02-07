Терехов рассказал, что время обнаружения обстрела в Харькове сокращено до 15 секунд

Харьков завершил подготовку к внедрению современной системы оповещения. В рамках подготовки специалисты сократили время обнаружения места обстрела в 10 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Игоря Терехова в эфире телемарафона.

По словам мэра, сегодня, 7 февраля, Харьков полностью готов к внедрению новой дифференцированной системы оповещения об угрозах со стороны российских войск. Терехов пояснил, что в рамках подготовки специалисты города настроили высокоэффективный мониторинг угроз, а также сократили время обнаружения места обстрела. "Срок обнаружения места обстрела был сокращен с трех минут до 15-25 секунд. Это спасает жизни людей. Кроме того, мы обеспечили все службы радиосвязью, и мы имеем самые современные системы видеонаблюдения", - отметил городской голова. Мэр также отметил, что все службы города обеспечены радиосвязью и установлены современные системы видеонаблюдения, позволяющие оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.