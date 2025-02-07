ua en ru
Пт, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Терехов рассказал, что время обнаружения обстрела в Харькове сокращено до 15 секунд

Харьков, Пятница 07 февраля 2025 19:37
UA EN RU
Терехов рассказал, что время обнаружения обстрела в Харькове сокращено до 15 секунд Фото: харьковский городской голова Игорь Терехов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Харьков завершил подготовку к внедрению современной системы оповещения. В рамках подготовки специалисты сократили время обнаружения места обстрела в 10 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Игоря Терехова в эфире телемарафона.

По словам мэра, сегодня, 7 февраля, Харьков полностью готов к внедрению новой дифференцированной системы оповещения об угрозах со стороны российских войск.

Терехов пояснил, что в рамках подготовки специалисты города настроили высокоэффективный мониторинг угроз, а также сократили время обнаружения места обстрела.

"Срок обнаружения места обстрела был сокращен с трех минут до 15-25 секунд. Это спасает жизни людей. Кроме того, мы обеспечили все службы радиосвязью, и мы имеем самые современные системы видеонаблюдения", - отметил городской голова.

Мэр также отметил, что все службы города обеспечены радиосвязью и установлены современные системы видеонаблюдения, позволяющие оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.

Заметим, что с начала полномасштабной войны Харьковская область и Харьков ежедневно подвергаются ударам со стороны российских террористов.

В связи с этим ранее сегодня было принято решение, что новая система оповещения о воздушной тревоге в Харькове и Харьковской области будет работать отдельно.

Подробнее об изменениях, можно узнать в материале РБК-Украина.

РБК-Украина также сообщало, что рестораны McDonald's не откроются в Харькове даже в укрытии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Игорь Терехов Харьков Война России против Украины
NEWS
Не первый случай. В Воздушных силах подтвердили сбитие КАБа в Запорожье
Не первый случай. В Воздушных силах подтвердили сбитие КАБа в Запорожье
DAILY
"Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов