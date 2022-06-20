Терехов об обстрелах Харькова: интенсивность огня резко усиливается

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Ситуация в городе напряженная, не оставляет от бомбардировок город Харьков. Могу сказать что интенсивность огня сегодня усиливается и резко усиливается начиная со вчерашнего вечера, ночь, сегодняшнее утро, день. Постоянно идут обстрелы города Харькова по различным районам", - заявил он.

По словам мэра, утром и днем российские оккупанты нанесли удар по инфраструктурным объектам Харькова.

"По жилым микрорайонам есть попадания. Сейчас работает Госслужба по чрезвычайным ситуациям для того, чтобы устранить последствия, которые носят российские оккупанты", - добавил Терехов.