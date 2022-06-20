Терехов про обстріли Харкова: інтенсивність вогню різко посилюється

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Ситуація в місті напружена, не залишає від бомбардувань місто Харків. Можу сказати що інтенсивність вогню сьогодні посилюється і різко посилюється починаючи з вчорашнього вечора, ніч, сьогоднішній ранок, день. Постійно йдуть обстріли міста Харкова по різних районах", - заявив він.

За словами мера, вранці і вдень російські окупанти завдали удару по інфраструктурних об'єктах Харкова.

"По житлових мікрорайонах є попадання. Зараз працює Держслужба з надзвичайних ситуацій для того, щоб усунути наслідки, які носять російські окупанти", - додав Терехов.