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Терехов про обстріли Харкова: інтенсивність вогню різко посилюється

Фото: мер Харкова Ігор Терехов (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Харкові з учорашнього вечора різко збільшилася інтенсивність вогню.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Ситуація в місті напружена, не залишає від бомбардувань місто Харків. Можу сказати що інтенсивність вогню сьогодні посилюється і різко посилюється починаючи з вчорашнього вечора, ніч, сьогоднішній ранок, день. Постійно йдуть обстріли міста Харкова по різних районах", - заявив він.

За словами мера, вранці і вдень російські окупанти завдали удару по інфраструктурних об'єктах Харкова.

"По житлових мікрорайонах є попадання. Зараз працює Держслужба з надзвичайних ситуацій для того, щоб усунути наслідки, які носять російські окупанти", - додав Терехов.

Нагадаємо, сьогодні російські війська завдали ударів по Харкову. Частина міста залишилася без світла.

Крім того, в суботу Росія вдарила ракетами по Харкову і потрапила по підприємству в Індустріальному районі.

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