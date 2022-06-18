ru ua
Сб, 18 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты обстреляли предприятие в Харькове

Новина українською →
Харьков, Суббота 18 июня 2022 21:42
Оккупанты обстреляли предприятие в Харькове Фото: оккупанты обстреляли предприятие в Харькове (Getty Images )
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные совершили ракетный обстрел по предприятию в Индустриальном районе Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным прокуратуры, оккупанты обстреляли предприятие около 13:00 18 июня. Вследствие этого было повреждено одно из производственных помещений.

Правоохранители начали досудебное расследование происшествия по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса).

Напомним, сегодня российские военные снова обстреляли Харьков.

Оккупанты также попали в газоперерабатывающее предприятие в Харьковской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война России против Украины
NEWS
Названа оптимальная цена на бензин и дизель в Киеве
Названа оптимальная цена на бензин и дизель в Киеве
DAILY
"За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона