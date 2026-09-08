Терехов назвав умови, за яких люди не будуть виїжджати та почнуть повертатися в Україну

Потрібна безпека та робота

Ігор Терехов відвідав Луцьк 7 вересня, де важливими темами для обговорення стали: підтримка прифронтових громад, виклики, які стоять перед місцевим самоврядуванням в умовах війни та напрями міжрегіональної співпраці.

Також обговорювали й одну з найважливіших тем візиту – питання збереження людей в Україні.

За словами мера Харкова, державна політика сьогодні має концентруватися на створенні умов, за яких українці не виїжджатимуть за кордон, а ті, хто змушений залишити країну – будуть мати стимул повертатися.

"Перше рішення людина приймає – як буде з безпекою. Далі – де я буду жити? Де я буду працювати? Потрібна нормальна зарплата. І четверте – це інфраструктура", – наголосив голова Асоціації прифронтових міст і громад.

Молодь – це майбутнє

Під час зустрічі зі студентами Луцького національного технічного університету Ігор Терехов сказав, що молодь необхідно не лише називати майбутнім країни, а й вже сьогодні залучати до розвитку держави.

"Коли кажуть, що ви – майбутнє, я завжди відповідаю: ні, ви – сьогодні. За вами майбутнє, але вже сьогодні потрібно чути один одного, спілкуватися і разом працювати. Для мене дуже важливо, щоб ви залишалися в Україні, працювали тут і будували майбутнє своєї держави", – наголосив Терехов.

Також він розповів про досвід Харкова зі створення підземних шкіл, які забезпечують безпечне навчання дітей навіть під час постійних російських обстрілів.

Підтримка лікарень

Голова Харкова відвідав Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства, де подякував медикам за працю та розповів, як працює медична система Харкова в умовах щоденних обстрілів.

Він наголосив на необхідності збереження медичних кадрів і посилення державної підтримки лікарень, особливо у прифронтових громадах.

ВПО

Також Ігор Терехов зустрівся внутрішньо переміщеними особами з Харківської, Херсонської, Донецької областей. Люди ділилися власними історіями та проблемами, з якими стикаються після вимушеного переїзду. Багато з них мають проблеми з житлом, адже вони втратили домівки через російську агресію.

"Потрібна державна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб, насамперед – програма забезпечення житлом", – зазначив мер Харкова.

Потрібна сильна економіка та підтримка бізнесу

Він назвав економічні пріоритети, які Асоціація прифронтових міст та громад пропонує державі і наголосив, що сильна економіка є необхідною умовою для підтримки армії, громад і повернення українців додому.

"Якщо не буде працювати економіка – не буде нічого. Не буде зарплат, не буде надходжень до бюджету, не буде можливості підтримувати військових і цивільних", – підкреслив Терехов.

За його словами, держава має створювати умови для розвитку підприємництва, підтримувати українського виробника, забезпечити страхування воєнних ризиків та доступ бізнесу до фінансових ресурсів.

"Держава повинна підтримувати бізнес на всіх територіях. Страхування воєнних ризиків, доступне кредитування, підтримка українського виробника – це сьогодні питання не лише економіки, а й національної стійкості", – наголосив очільник Харкова.

Він зазначив, що війна ще більше показала важливість єдності між тиловими та прифронтовими регіонами. Саме обмін досвідом, взаємна підтримка і спільна робота над державними рішеннями мають стати основою відновлення країни та збереження її людського потенціалу.

"Для нас важливо, щоб люди залишалися. Саме для цього Асоціація прифронтових міст та громад працює над рішеннями, які допоможуть жити, працювати й розвиватися попри війну", – підсумував Терехов.