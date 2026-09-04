ПДВ 5% на базові продукти харчування і ліки: Терехов презентував підходи до боротьби з бідністю

Податок на додану вартість (ПДВ) на базові продукти харчування та ліки в Україні потрібно знизити до 5%. Це дозволить суттєво полегшити життя для багатьох українських родин. Передусім, для найменш забезпечених.

Про це заявив мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов під час круглого столу в Києві, повідомляє кореспондент РБК-Україна .

Зокрема, за словами Терехова, йдеться про зниження ПДВ на продукти першої необхідності.

"Війна рік за роком руйнує добробут людей, забирає роботу, доходи, заощадження, у когось – власний дім, можливість жити, можливість працювати і будувати майбутнє… Нам потрібно діяти на випередження. Держава сьогодні має побудувати систему так, щоб було зростання доходів населення, щоб ми не втрачали людей", – сказав Терехов.

Як зазначив він, йдеться, зокрема, про базові продукти харчування: м’ясо, рибу, молочні продукти, овочі, фрукти, борошно, крупи, олію, макаронні та хлібобулочні вироби.

"Я чудово розумію, що сьогодні державний бюджет непростий, і йде у своїй більшості на оборону, на Збройні Сили України. Але сьогодні дуже важливо знайти можливості, щоб наші люди жили достойно", – заявив Терехов під час круглого столу "Відповісти на виклик бідності: нові ініціативи до державної політики соціального захисту".

Серед пропозицій, які підготувала очолювана ним Асоціація прифронтових міст та громад України, – також зниження чинної пільгової ставки ПДВ для лікарських засобів та медичних виробів із 7% до 5%, а також розширення переліку товарів, на які вона поширюється.

Окремо Асоціація пропонує тимчасово встановити ставку ПДВ 7% на обладнання для автономного та резервного електроживлення домогосподарств.

Як втримати бюджет

На уточнювальне запитання РБК-Україна, яким чином це можна зробити без суттєвого падіння доходів національного бюджету, Терехов зазначив, що потрібен аудит уже наявних неефективних програм та інші заходи.

"Дуже багато способів, як сьогодні можливо не втратити бюджет. Це, перш за все, чіткий контроль, аудит тих неспроможних програм, які сьогодні існують і фінансуються. Крім цього, потрібно працювати над тим, щоб у нас не було корупції, не було розкрадання коштів. І це головне. Тоді й наші міжнародні партнери будуть нас підтримувати", – сказав Терехов.

Разом з тим, Терехов наголосив, що держава має докласти зусиль, аби можливе зниження ПДВ дало ефект для тих громадян, які найбільше потребують допомоги, а не для спекулянтів.

"Потрібен чіткий контроль органів за торговою надбавкою і обмеження торгової надбавки. І це стосується не тільки соціально значущих товарів на сьогодні. В умовах війни, я вважаю, що він повинен бути дуже жорстким", – наголосив мер Харкова.

Підвищення "мінімалок"

Також у рамках підготовки державного бюджету 2027 року Асоціація запропонувала підвищити мінімальну заробітну плату щонайменше до 10 тис. грн, а мінімальну пенсію – до 6 тис. грн.

Серед інших пропозицій – підвищення допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) до 4,5 тис. грн на людину та гарантування її виплати протягом перших 6 місяців після переміщення незалежно від доходу родини.

Водночас пропонується встановити норму, щоб протягом першого року після працевлаштування людини, яка тривалий час не працювала або отримувала соціальну допомогу, половина її зарплати не повинна враховуватися під час визначення права родини на соціальну підтримку. Самі ж виплати мають скорочуватися поступово.