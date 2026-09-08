Терехов назвал условия, при которых люди не будут уезжать и начнут возвращаться в Украину

Нужна безопасность и работа

Игорь Терехов посетил Луцк 7 сентября, где важными темами для обсуждения стали: поддержка прифронтовых общин, вызовы, стоящие перед местным самоуправлением в условиях войны и направления межрегионального сотрудничества.

Также обсуждалась и одна из важнейших тем визита – вопрос сохранения людей в Украине.

По словам мэра Харькова, государственная политика сегодня должна концентрироваться на создании условий, при которых украинцы не будут выезжать за границу, а те, кто вынужден покинуть страну, будут стимулировать возвращаться.

"Первое решение человек принимает – как будет с безопасностью. Дальше – где я буду жить? Где я буду работать? Нужна нормальная зарплата. И четвертое – это инфраструктура", – подчеркнул глава Ассоциации прифронтовых городов и общин.

Молодежь – это будущее

Во время встречи со студентами Луцкого национального технического университета Игорь Терехов сказал, что молодежь необходимо не только называть будущим страны, но и уже сегодня привлекать к развитию государства.

"Когда говорят, что вы – будущее, я всегда отвечаю: нет, вы – сегодня. За вами будущее, но уже сегодня нужно слышать друг друга, общаться и вместе работать. Для меня очень важно, чтобы вы оставались в Украине, работали здесь и строили будущее своего государства", – подчеркнул Терехов.

Также он рассказал об опыте Харькова по созданию подземных школ, обеспечивающих безопасное обучение детей даже во время постоянных российских обстрелов.

Поддержка больниц

Глава Харькова посетил Волынское областное территориальное медицинское объединение защиты материнства и детства, где поблагодарил медиков за работу и рассказал, как работает медицинская система Харькова в условиях ежедневных обстрелов.

Он отметил необходимость сохранения медицинских кадров и усиления государственной поддержки больниц, особенно в прифронтовых общинах.

ВПО

Также Игорь Терехов встретился внутриперемещенными лицами из Харьковской, Херсонской, Донецкой областей. Люди делились своими историями и проблемами, с которыми сталкиваются после вынужденного переезда. Многие из них испытывают проблемы с жильем, ведь они потеряли дома из-за российской агрессии.

"Нужна государственная программа поддержки внутренне перемещенных лиц, в первую очередь – программа обеспечения жильем", – отметил мэр Харькова.

Нужна сильная экономика и поддержка бизнеса

Он назвал экономические приоритеты, которые Ассоциация прифронтовых городов и общин предлагает государству и подчеркнул, что сильная экономика является необходимым условием для поддержки армии, общин и возвращения украинцев домой.

"Если не будет работать экономика – не будет ничего. Не будет зарплат, не будет поступлений в бюджет, не будет возможности поддерживать военных и гражданских", – подчеркнул Терехов.

По его словам, государство должно создавать условия для развития предпринимательства, поддерживать украинского производителя, обеспечить страхование военных рисков и доступ бизнеса к финансовым ресурсам.

"Государство должно поддерживать бизнес на всех территориях. Страхование военных рисков, доступное кредитование, поддержка украинского производителя - это сегодня вопрос не только экономики, но и национальной устойчивости", – подчеркнул глава Харькова.

Он отметил, что война еще больше показала важность единства между тыловыми и прифронтовыми регионами. Именно обмен опытом, взаимная поддержка и совместная работа над государственными решениями должны стать основой обновления и сохранения ее человеческого потенциала.

"Для нас важно, чтобы люди оставались. Именно для этого Ассоциация прифронтовых городов и общин работает над решениями, которые помогут жить, работать и развиваться, несмотря на войну", – подытожил Терехов.