Терехов презентував законопроєкт про нову систему підтримки ВПО

В Україні презентували новий законопроєкт про системну підтримку ВПО, який передбачає створення комплексного маршруту допомоги переселенцям від моменту евакуації до забезпечення житлом і роботою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт Асоціацієї прифронтових міст та громад.

Від статусу до комплексної системи підтримки

Даний документ, розроблений АПМГ, пропонує створити цілісну державну політику підтримки вимушених переселенців.

Він передбачає заміну фрагментованої системи комплексним маршрутом допомоги – від евакуації до забезпечення житлом, роботою та необхідними соціальними послугами.

"Держава має не просто зафіксувати статус ВПО і призначити переселенцю окрему виплату, а провести людину по всьому маршруту від моменту евакуації до нормального життя, з житлом, роботою, освітою для дітей, соціальними та медичними послугами", - наголосив Харківський міський голова і очільник АПМГ під час онлайн-зустрічі з народними депутатами – членами міжфракційного об’єднання "ВПО України".

За його словами, законопроєкт сформовано на основі реальних потреб людей, які через війну були змушені залишити свої домівки.

Сьогодні Харків прихистив 222 тис. внутрішньо переміщених осіб, серед яких понад 28 тисяч - діти.

"Зовсім інше - бачити людей, які втекли від війни з однією валізою, втратили житло, роботу, звичайне життя і тепер змушені все починати знову", - наголосив Терехов.

Новий статус і рівні права для дітей

Однією з ключових пропозицій законопроєкту є запровадження терміну "вимушено внутрішньо переміщена особа", який підкреслює, що люди залишили свої домівки не з власної волі, а через війну, окупацію, обстріли та загрозу життю.

Також документ пропонує визнавати внутрішньо переміщеними дітей, які народилися вже після переміщення родини. Наразі чинне законодавство фактично не надає їм такого статусу.

"Не може бути ситуації, коли двоє дітей з однієї родини мають різний обсяг прав. І все лише тому, що одна дитина народилася до евакуації, а інша – вже після вимушеного переїзду", - зазначив мер Харкова.

Житлові рішення: від тимчасового розміщення до довгострокового забезпечення

Законопроєкт пропонує перейти від тимчасового розміщення до довгострокових житлових рішень. Серед них - соціальне та комунальне житло, компенсація за втрачене житло, пільгове кредитування та субсидія на оренду.

Окремо пропонується врегулювати ситуацію людей, які формально мають житло, але не можуть ним користуватися через бойові дії або окупацію.

Терехов зазначив, що їм можуть надати право добровільно відмовитися від такого майна або частки на користь держави в обмін на компенсацію. Це дозволить отримати сертифікати на придбання житла в безпечних регіонах.

Фінансова підтримка без зайвої бюрократії

Документ також передбачає підвищення допомоги ВПО до рівня базової соціальної допомоги, яка наразі становить 4500 грн. Протягом перших шести місяців після переміщення виплати пропонується надавати без урахування доходів сім’ї.

Міський голова Харкова наголосив, що людина, яка щойно виїхала з-під обстрілів, не повинна одразу доводити державі своє право на допомогу.

Також пропонується переглянути майнові критерії. Зокрема, не припиняти виплати через придбання квартири без ремонту, недобудованого будинку чи земельної ділянки вартістю до 2 млн грн, а також через депозит до 2 млн грн.

У разі припинення виплат людина має отримати причину рішення та інформацію про його оскарження не пізніше ніж за 10 днів.

Єдина система підтримки та працевлаштування

Ще представлений законопроєкт передбачає єдину систему супроводу ВПО - від переміщення до інтеграції в новій громаді або повернення додому.

Для цього пропонується створити логістичний центр, який координуватиме питання житла, соціальних послуг, працевлаштування, перекваліфікації, освіти та медицини.

Також передбачається принцип "єдиного вікна", щоб люди не подавали одні й ті самі документи до різних установ.

Для працевлаштування ВПО пропонується залучати приватні агентства зайнятості. За працевлаштування людини вони отримуватимуть одну мінімальну зарплату, а ще дві - якщо працівник пропрацює у роботодавця щонайменше шість місяців. Для дефіцитних галузей передбачені підвищені коефіцієнти.

За словами Терехова, завдання системи - не зробити ВПО постійними отримувачами допомоги, а допомогти їм якнайшвидше повернути самостійність.

Окремо пропонується підтримка людей похилого віку, осіб з інвалідністю та тих, хто потребує постійного догляду, зокрема фінансування стаціонарного догляду за принципом "гроші ходять за людиною".

За підсумками зустрічі учасники домовилися створити робочу групу для доопрацювання законопроєкту. Після цього документ планують подати на розгляд профільного комітету Верховної Ради, а згодом - до парламенту.