Терехов назвав кількість зруйнованих російськими обстрілами будинків у Харкові

"Дуже великої руйнації нанесли нам російські агресори. Більше ніж 5 тисяч будинків, які зруйновані. 500 з них зовсім не підлягає відновленню. Хочу сказати, що на сьогодні 150 тисяч харків'ян перебувають без даху над головою", - сказав він.

Терехов зазначив, що місто надає гуртожитки тим харків'янам, які залишились без житла.

За його словами, за минулий рік вдалося відбудувати 136 будинків, 66 з них були з дуже важкими пошкодженнями.

Нагадаємо, 22 лютого росіяни обстріляли об’єкти інфраструктури Харкова.

Вчора загарбники обстріляли Куп'янськ. Внаслідок атаки постраждала пенсіонерка та пошкоджені будинки.

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