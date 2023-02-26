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Терехов назвав кількість зруйнованих російськими обстрілами будинків у Харкові

Фото: мер Харкова Ігор Терехов (wikipedia.org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти своїми обстрілами зруйнували більше 5 тисяч будинків у Харкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону.

"Дуже великої руйнації нанесли нам російські агресори. Більше ніж 5 тисяч будинків, які зруйновані. 500 з них зовсім не підлягає відновленню. Хочу сказати, що на сьогодні 150 тисяч харків'ян перебувають без даху над головою", - сказав він.

Терехов зазначив, що місто надає гуртожитки тим харків'янам, які залишились без житла.

За його словами, за минулий рік вдалося відбудувати 136 будинків, 66 з них були з дуже важкими пошкодженнями.

Нагадаємо, 22 лютого росіяни обстріляли об’єкти інфраструктури Харкова.

Вчора загарбники обстріляли Куп'янськ. Внаслідок атаки постраждала пенсіонерка та пошкоджені будинки.

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харковІгор Терехов