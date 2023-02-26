Терехов назвал количество разрушенных российскими обстрелами домов в Харькове

"Очень большие разрушения нанесли нам российские агрессоры. Более 5 тысяч разрушенных домов. 500 из них совсем не подлежит восстановлению. Хочу сказать, что на сегодня 150 тысяч харьковчан находятся без крыши над головой", - сказал он.

Терехов отметил, что город предоставляет общежития тем харьковчанам, которые остались без жилья.

По его словам, за прошлый год удалось отстроить 136 домов, 66 из них были с очень тяжелыми повреждениями.

Напомним, 22 февраля россияне обстреляли объекты инфраструктуры Харькова.

Вчера захватчики обстреляли Купянск. В результате атаки пострадала пенсионерка и повреждены дома.

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