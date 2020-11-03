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Теракты в Вене: в Австрии объявлен трехдневный траур

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 3 ноября, правительство Австрии объявило общенациональный траур в связи с терактами, которые прошли в Вене в понедельник. Она продлится до четверга включительно.

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Об этом сообщает информагентство Austria Presse Agentur.

Как сообщается, во время траура государственные флаги Австрии на федеральных учреждениях будут приспущены. Также отмечается, что сегодня в 12:00 в стране прошла общенациональная минута молчания в память о погибших.

Напомним, в понедельник вечером в Вене произошли террористические атаки сразу в шести локациях, в том числе и на центральной площади Грабен. Правоохранители ликвидировали одного из нападавших, еще четверых задержали.

Также РБК-Украина сообщало, что число жертв теракта в Вене увеличилась до пяти. В результате нападения пострадали 17 человек, некоторые из которых серьезно ранены.

Кроме того, ответственность за теракт взяли джихадисты. По их словам, стрельба в Вене - это месть Австрии за участие в коалиции с США по борьбе с террористической организацией "Исламское государство".

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