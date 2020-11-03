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Число жертв теракта в Вене возросло

Вена, Вторник 03 ноября 2020 14:25
Число жертв теракта в Вене возросло
Фото: теракт в Вене (Georg Hochmuth)
Автор: РБК-Украина

Число жертв теракта в Вене, устроенной в понедельник вечером, увеличилось до пяти. Также в результате нападения пострадали 17 человек, некоторые из которых серьезно ранены.

Об этом сообщает австрийское издание Heute.

По его данным, в результате полученных ранений умер 21-летний мужчина. Четыре пули, выпущенные убийцей, попали молодому человеку в грудь.

Напомним, 2 ноября в Вене произошли террористические атаки сразу в шести локациях, в том числе и на центральной площади Грабен. Правоохранители ликвидировали одного из нападавших, еще четверых задержали.

Кроме того, ответственность за теракт взяли джихадисты. По их словам, стрельба в Вене - это месть Австрии за участие в коалиции с Соединенными Штатами по борьбе с террористической организацией "Исламское государство".

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что нападение в Вене не является "конфликтом между австрийцами и мигрантами", а борьба "между цивилизацией и варварством".

Добавим, что по всей Австрии усилили меры безопасности. В частности, были закрыты все синагоги.

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Новости Украины Происшествия ВенаАвстрияСтрельбаТеракт

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