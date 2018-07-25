Теракты в Сирии: количество жертв возросло до 156 человек

В результате терактов погибли 62 гражданских и 94 проправительственные бойца

В Сирии в результате нескольких терактов погибло по меньшей мере 156 человек. Об этом сообщает AFP.

Так, атаки произошли в нескольких районах южной провинции Сувейде, подавляющая часть которой находится под контролем правительственных сил, силы ИГ присутствуют только в северо-восточном пустынном районе. В издании отмечают, что это наиболее кровавое нападение террористов "Исламского государства" в истории страны.

Как сообщается, трое смертников подорвали взрывчатку в городе Сувейде, еще несколько взрывов произошли в селах на север и восток. Позже в городе произошел четвертый взрыв.

По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате терактов погибли 62 гражданских и 94 проправительственные бойца, которые в основном были местными жителями и взяли оружие для защиты своих населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что в Сирии из-за атаки боевиков ИД погибло по меньшей мере 100 человек. Ответственность за атаки взяло на себя "Исламское государство".

Также ранее РБК-Украина писало, что российская авиация активизировала свои бомбардировки в Сирии по позициям террористической организации "Исламское государство". Авиаудары были нанесены на территории юго-запада Сирии, вдоль границы между Израилем и Иорданом.

Эта территория была оставлена сирийскими повстанцами, а на их место проникли боевики. Террористы обосновались рядом с рекой Ярмук, которая граничит с Голанскими высотами и Иорданией. "Исламское государство" смогла отбить наземные атаки сирийской армии и ее союзников.