В Сирии из-за атаки боевиков ИГ погибло по меньшей мере 100 человек

Ответственность за атаки взяло на себя "Исламское государство"

За несколько дней в Сирии в результате атак боевиков "Исламского государства" погибло по меньшей мере 100 человек. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает AFP в своем Twitter.

Как отмечает издание, ответственность за атаки взяло на себя "Исламское государство".

В среду, 25 июля, утром террорист-смертник взорвал себя возле рынка города Сувейде, который удерживают силы сирийского президента Башара Асада. В то же время боевики "Исламского государства" напали на несколько деревень на северо-востоке от города.

Государственные СМИ сообщили, что власти проводят в городе операцию по захвату боевиков.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на востоке города Эс-Сувейда (Сирия) в результате атаки смертника погибло по меньшей мере 50 человек, еще 78 получили ранения.

Добавим, что российская авиация активизировала свои бомбардировки в Сирии по позициям террористической организации "Исламское государство". Авиаудары были нанесены на территории юго-запада Сирии, вдоль границы между Израилем и Иорданом.

Эта территория была оставлена сирийскими повстанцами, а на их место проникли боевики. Террористы обосновались рядом с рекой Ярмук, которая граничит с Голанскими высотами и Иорданией. "Исламское государство" смогла отбить наземные атаки сирийской армии и ее союзников.