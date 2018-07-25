Теракти у Сирії: кількість жертв зросла до 156 людей

У результаті терактів загинули 62 цивільних і 94 проурядові бійці

У Сирії у результаті кількох терактів загинуло щонайменше 156 людей. Про це повідомляє AFP.

Так, атаки відбулись у кількох районах південної провінції Сувейда, переважна частина якої перебуває під контролем урядових сил, сили ІД присутні тільки у північно-східному пустельному районі. У виданні зазначають, що це найбільш кривавий напад терористів "Ісламської держави" в історії країни.

Як повідомляється, троє смертників підірвали вибухівку у місті Сувейда, ще кілька вибухів сталися у селах на північ та схід. Пізніше у місті стався четвертий вибух.

Також за інформацією Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, в результаті терактів загинули 62 цивільних і 94 проурядові бійці, які переважно були місцевими жителями і взяли зброю для захисту своїх населених пунктів.

Раніше повідомлялось, що у Сирії через атаки бойовиків ІД загинуло щонайменше 100 людей.

Відповідальність за атаки взяла на себе "Ісламська держава".

Також раніше РБК-Україна писало, що російська авіація активізувала свої бомбардування в Сирії по позиціях терористичної організації "Ісламська держава". Авіаудари були нанесені на території південного заходу Сирії, уздовж кордону між Ізраїлем та Йорданом.

Ця територія була залишена сирійськими повстанцями, а на їхнє місце проникли бойовики. Терористи влаштувалися поруч з річкою Ярмук, яка межує з Голанськими висотами і Йорданією. "Ісламська держава" змогла відбити наземні атаки сирійської армії та її союзників.